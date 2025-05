NBA: Ja Morant pode deixar o Memphis Grizzlies antes do esperado

Eliminado nos playoffs da NBA para o Oklahoma City Thunder, o Memphis Grizzlies frustrou os planos de seus torcedores ao ser derrotado por 4 a 0 na primeira fase do mata-mata. O principal jogador da franquia, Ja Morant, tem seu futuro incerto após ficar insatisfeito com o desempenho da equipe na temporada e pode deixar o time antes do fim de seu contrato, que vai até 2029.

De acordo com o jornalista Tim MacMahon, da ESPN, alguns times podem investir no jogador, que lida com um clima conflituoso nos bastidores da franquia de Minnesota. Além das seguidas lesões, o armador tem sido alvo de punições por comportamentos associados à violência.

— Ja Morant está em uma espécie de "audição". Até a demissão de (Taylor) Jenkins, o Grizzlies era um dos melhores times ofensivos da NBA, mas executava a menor quantidade de jogadas de pick and roll. E onde ele se destaca mais? Quando tem a bola nas mãos. Então, a saída do técnico me mostra que a diretoria não está preocupada com o que o armador pensa. A partir de agora, ele está sendo testado — apostou o ex-jogador e agora comentarista Kendrick Perkins, companheiro de Tim MacMahon na ESPN americana.

Ja Morant em ação pelo Memphis Grizzlies (Foto: JOE MURPHY / AFP)

Ja Morant preocupa Memphis Grizzlies

Durante o histórico Jogo 3 dos playoffs, contra o Oklahoma City Thunder, realizado no dia 24 de abril, Ja Morant se lesionou gravemente. Após a realização de exames médicos, ficou comprovada uma lesão no quadril que o removeu da sequência da rotação. Como resultado da ausência do astro, o Memphis Grizzlie foi eliminado da briga pelo título da NBA.

Enquanto se recupera do problema, o armador aguarda novas propostas para debater a continuação de seu legado diante da franquia do Tennessee. Vale destacar que o jogador conta com seis temporadas atuando pelo Memphis, por onde é considerado um dos melhores atletas que passaram pelo time.