Caso não leve gols do Cruzeiro, o Vasco pode engatar, pela primeira vez, a maior sequência sem ser vazado na temporada: três partidas consecutivas. O Cruz-Maltino não saiu do zero contra o Flamengo e Lanús.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Durante estes dois jogos, a dupla de zaga do Vasco foi composta por João Victor e Lucas Freitas. Ao poucos, os zagueiros estão encaixando e se entrosando.

No empate com o Flamengo, além da atuação sólida da defesa, a equipe comandada por Fábio Carille contou com uma noite inspirada de Léo Jardim. O goleiro foi considerado o melhor jogador da partida.

continua após a publicidade

Já contra o Lanús, apesar de pouco assustar a equipe argentina, o Cruz-Maltino manteve a posse de bola. Além disso, Hugo Moura foi vital no meio-campo para proteger a área.

Na ausência de Mauricio Lemos, Lucas Freitas tem formado dupla de zaga com João Victor (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Vasco renova contrato de Rayan até 2026

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no Estádio Parque do Sabiá.