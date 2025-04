Para Jardim, Cássio não foi único culpado pela derrota do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, procurou tirar a responsabilidade do goleiro Cássio pela derrota por 2 a 1 para o Palestino, nesta quinta-feira (24), em Coquimbo, pela Copa Sul-Americana. O lance do segundo gol do time chileno começou numa saída errada do goleiro, que ainda deixou a bola passar no seu canto, após a cobrança de escanteio e desvio no atacante Kaio Jorge.

- No futebol, quando falha um, falha todos, quando perde um, perde todos, quando ganha um, ganha todos. Com certeza, não podemos assumir a derrota só por um jogador. Tivemos situações ofensivas e poderíamos ter feito outros gols. Faltou capacidade de duelar em algumas situações. Não podemos resumir tudo isso à atuação do nosso goleiro – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva.

O técnico do Cruzeiro reconhece que a equipe não pode continuar produzindo tão pouco como vem fazendo nesta temporada:

- Volto a dizer: todos nós temos de colocar a mão na consciência e saber que o Cruzeiro tem de jogar em outro nível. É um clube com muita história e tem adeptos que não merecem isso – disse.

Quanto à partida desta quinta-feira (24), contra o Palestino, Leonardo Jardim disse que o Cruzeiro tinha de vencer, mesmo com titulares sendo poupados:

- Nosso efetivo tem qualidade para ganhar de qualquer adversário desse nível, não desvalorizando as equipes sul-americanas. Não temos como nos esconder. Deixamos uma péssima imagem nesses três jogos e estamos frustradas com isso – avaliou.

Leonardo Jardim admite que Cruzeiro não conseguiu prosseguir com a evolução dos últimos jogos

Para Leonardo Jardim, o Cruzeiro não conseguiu manter o desempenho dos últimos três jogos pelo Brasileiro, contra São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino:

- Vínhamos de três jogos positivos, mesmo com um empate, uma vitória e uma derrota. Foram jogos competitivos pela liga, mas hoje demos dois passos para trás. Criamos mais que o adversário na primeira parte e não tivemos a eficácia que pretendíamos. O adversário, numa oportunidade, acabou por fazer o gol, numa bola que chamamos a atenção. Nossa produtividade foi muito abaixo daquilo que deveríamos ter dado – comentou o técnico do Cruzeiro.

Os jogadores do Cruzeiro ainda treinam nesta sexta-feira (25), em Coquimbo, no Chile, antes de retornar ao Brasil. A delegação segue direto para Uberlândia (MG), onde o time enfrenta o Vasco, domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30.