Ana Sátila conta como memes impulsionaram a carreira e elege o mais engraçado

A participação da canoísta Ana Sátila nas Olimpíadas rendeu diversos memes nas redes sociais, já que a brasileira competiu durante dez dias seguidos. O público se surpreendeu com a presença constante da atleta na televisão. Em entrevista ao Lance!, ela se divertiu ao relembrar as brincadeiras e elegeu o meme da torneira como o mais engraçado: “tenho medo de abrir a torneira e sair a Ana Sátila numa canoa”. Assista ao trecho acima.

continua após a publicidade

Muito mais do que divertir, a repercussão da participação de Ana Sátila alavancou a carreira da atleta. A canoísta passou a ter um currículo mais expressivo, que ajudou na busca por parcerias com patrocinadores. Hoje, ela tem pouco mais de 230 mil seguidores em apenas uma rede social.

– Hoje, no Brasil, a questão de patrocínio é muito ligada à rede social, eu não tinha ideia disso. Eu mandava o meu currículo com a história, os resultados expressivos. E as empresas perguntavam: “Quantos seguidores você tem?”. Isso me magoava, porque eu não tinha muito, uns 16 mil. Mas não é só a quantidade, é a imagem que você passa, a interação com o pessoal – relatou.

continua após a publicidade

Ana Sátila ri de memes durante entrevista ao Lance! (Foto: Gabriel Gaudêncio / Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os seguidores não são apenas número para Sátila. A atleta contou que criou um vínculo com os internautas. Essa conexão é motivo de grande celebração para a brasileira. Apesar de não ter cumprido o objetivo de conquistar uma medalha em Paris, Ana obteve o melhor resultado da história da canoagem olímpica brasileira e ganhou uma legião de fãs.

– As pessoas me mandam mensagem querendo saber o que está acontecendo, preocupadas quando tenho uma lesão. Isso é o mais importante, essa conexão que criei naturalmente. Eu sentia o carinho das pessoas, o brasileiro torcendo como nunca. Acho que foi a Olimpíada das redes sociais. Todo mundo interagindo, participando muito, eu me senti amada e querida – disse.

continua após a publicidade

– Depois de três Olimpíadas onde sofri muitas críticas, pude celebrar um resultado que não foi o que eu queria, mas foi histórico. Eu consegui, apesar de tudo, colocar a canoagem em evidência e mostrar o amor que tenho pelo que faço. As pessoas receberam de forma muito carinhosa, isso mudou tudo – comemorou Ana Sátila.