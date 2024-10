Neymar ajudando Zico a se levantar no Jogo das Estrelas (Foto: Armando Paiva/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Maior ídolo do Flamengo, Zico comentou sobre a possibilidade de Neymar atuar no futebol brasileiro vestindo o Manto Sagrado. Em entrevista ao canal Goat, o Galinho também respondeu sobre a situação do jogador na Seleção Brasileira.

- Eu gostaria muito, tem gente que fala que ele vai vir. Como ele já veio jogar no Jogo das Estrelas, já o botei em contato com a torcida, já sabe como é o clima - disse o ídolo da Nação sobre Neymar.

Atualmente, o jogador está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até junho de 2025. No dia 17 de outubro de 2023, Neymar se lesionou na derrota do Brasil para o Uruguai nas Eliminatórias. O craque rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia em novembro do ano passado. Até o momento, o brasileiro tem somente cinco partidas pelo clube.

Na mesma entrevista, Zico também disse que acredita na recuperação de Neymar para ajudar a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

- Tenho esperança que ele volte bem e consiga o hexa, que seja o melhor da Copa do Mundo. Eu adoro o Neymar, é um cara que Deus deu um futebol maravilhoso para ele que tomara que consiga ganhar. A gente sabe do problema dele agora, que ele não pode fazer tantas coisas, porque é um problema sério no joelho. Até mudar a maneira de jogar para que não aconteça nada demais e se preparar sempre - comentou Zico sobre Neymar ganhar o hexacampeonato da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

