Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 11:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Berço de ouro. Perto de completar um ano de idade, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi terá uma festa que promete muita pompa e ostentação. Os pais da pequena não pouparão esforços e investimento para celebrar o aniversário da filha. A família, inclusive, está hospedada em um resort de luxo na Arábia Saudita.

A festa será dividida em duas partes. A primeira delas acontecerá no resort "The Red Sea Project" — onde um final de semana completo pode chegar a R$280 mil. Em seu perfil na rede social, Bruna mostrou a casa em frente ao mar, onde a família está hospedada.

— Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias com a família e amigos para comemorar o ano dela — disse, Bruna.

Terceira filha de Neymar, Mavie completará um ano no domingo (6). Segundo o portal "gshow", o motivo da primeira comemoração em Riad, na Arábia Saudita, é a agenda do jogador — que defende as cores do Al-Hilal. Além disso, a bebê também terá uma festa no Brasil, em novembro. A data da segunda festa também tem relação com a agenda do camisa 10. De acordo com o site, o atleta teria conseguido uma dispensa do clube para marcar presença na celebração da filha.

A preparação para a celebração está nos últimos detalhes. Bruna chegou a falar que o tema já estava escolhido. No entanto, a influenciadora fez mistério e não revelou mais detalhes de como será a festa em solo brasileiro.

Veja imagens do resort de luxo

