Nesta segunda-feira (13), Fred Bruno fez sua estreia na TV aberta, comandando o "Globo Esporte" na edição de São Paulo. O ex-Desimpedidos recebeu uma participação especial durante o programa: a primeira aparição de Denílson como membro do Grupo Globo. Ao vivo, os dois recém-chegados da emissora bateram um papo descontraído. Veja como foi.

- Agora eu vou chamar um parceiro que é meu amigo há muito tempo, mas também está chegando na firma agora e eu, obviamente, tinha que falar com ele. Nós estamos na Globo, moleque, tem noção? Quer dizer então que agora você veio para a Globo, você não é mais Denilson Show? Você perdeu o "Show", é isso mesmo? - disse Fred Bruno no Globo Esporte.

- Fala "Fredoski", eu estou de férias, papai, e você já está com saudade? Calma que daqui a pouco a gente vai estar junto, meu irmãozinho. Boa sorte para você! Agora é "plim plim"! - respondeu Denílson.

Fred Bruno, ex-Desimpedidos, assume comando do Globo Esporte

Fred Bruno, conhecido por seu trabalho no canal "Desimpedidos" no YouTube e por sua participação no "Big Brother Brasil" 23, foi anunciado como o novo apresentador do Globo Esporte em dezembro de 2024. Ele destacou sua preparação ao longo da vida para assumir esse papel, enfatizando o sonho de comandar o programa que acompanhava desde jovem. Ele substituiu Felipe Andreoli, que deixou a TV Globo para comandar o reality show "Power Couple Brasil" na Record.

Na estreia, Fred trouxe inovações ao programa, como um posicionamento mais próximo das câmeras para aumentar a conexão com o público e o uso de um gimbal para proporcionar uma transmissão mais dinâmica. Sua primeira reportagem foi uma entrevista com Ronaldinho Gaúcho.

