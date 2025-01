Torcedor ‘invade’ zona mista do Real Madrid e manda recado para Vini Jr

Após a derrota para o Barcelona por 5 a 2, na Supercopa da Espanha, os jogadores do Real Madrid passaram pela zona mista cabisbaixos. Neste momento, um torcedor invadiu a zona mista e mandou um recado em apoio ao Vini Jr. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr. passou pela zona mista ao lado de Rodrygo. Precisamente na saída do camisa 7 do Real Madrid, alguém presente no local gritou uma mensagem de apoio ao brasileiro:

- Azar, Vini. Você é o melhor.

Logo após a dupla brasileira passar, Bellingham e Mabppé passaram também muito chateados com a derrota. Apenas o capitão, Luka Modrić falou com a imprensa.

continua após a publicidade

O Real Madrid volta a campo na próxima quinta-feira (16), pelas Oitavas da Copa do Rei. O confronto será contra o Celta de Vigo, às 15h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Vini Jr lamenta goleada sofrida pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional