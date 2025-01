Revelados para que time torcem os participantes do BBB 25

Participantes podem começar o programa já bem quistos por alguns internautas graças a identificação com seu clube do coração. Por esse motivo, antes do primeiro episódio da temporada, todos os participantes do BBB têm os times para que torcem revelados e desta vez não foi diferente.

continua após a publicidade

➡️Big Brother 25: Daniele Hypólito quebra regra conhecida como ‘Lei Boninho’

⚽Confira abaixo para quais times de futebol torcem os participantes desta edição:

Edilberto: Flamengo

Raissa: Flamengo



Daniele Hypolito: Flamengo

Diego Hypolito: Flamengo



Mateus: Flamengo

Vitória Strada: Sem time declarado



João Pedro: Flamengo

João Gabriel: Corinthians



Arleane: Corinthians

Marcelo: Flamengo



Gracyanne Barbosa: Flamengo

Giovanna: Flamengo



Eva: Fortaleza

Renata: Sem time declarado



Maike: Corinthians

Gabriel: Corinthians



Diogo Almeida: Botafogo

Vilma: Vasco



Aline: Bahia

Vinícius: Bahia



Camilla: Sem time declarado

Thamiris: Sem time declarado

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar no BBB em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entrariam juntos no programa.

continua após a publicidade

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Ou seja, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O BBB 25 começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.