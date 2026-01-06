Anuncio de atacante uruguaio anima torcedores do Botafogo

O primeiro reforço do Botafogo para a temporada foi recebido de braços abertos pela torcida. Nesta segunda-feira (5), o Glorioso anunciou oficialmente a chegada do ponta uruguaio Lucas Villalba, vindo do Nacional-URU. As negociações giraram na casa dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões).

Na carreira, Lucas Villalba ainda acumula passagens por Boston River, onde foi formado, Tucuarembó e Montevideo City Torque, todos do Uruguai.

- Muito feliz de estar aqui. Quero ter um bom ano. É um clube gigante, venho para dar tudo de mim e é isso que posso dizer à torcida do Botafogo, que vou dar a vida por essa camisa. Quando soube que o Botafogo me queria fiquei muito feliz, contei para minha família e, quando a negociação foi finalizada, foi a mesma coisa, muita felicidade -Lucas Villalba, novo atacante do Botafogo.

Transferban pode ser pedra no caminho de Villalba

Com contrato até o fim de 2029, Lucas Villalba é o primeiro reforço oficializado pelo Botafogo para a temporada. Ele, no entanto, só poderá ser registrado após o clube resolver o impasse com o Atlanta United, que gerou punição com transfer ban da Fifa pela dívida na compra de Thiago Almada.

Botafogo no mercado

Texto de Leonardo Bessa, setorista do Botafogo no Lance!

Desembarcaram no Rio de Janeiro até o momento três novos nomes para o elenco do Botafogo. Trata-se dos zagueiros Riquelme Felipe — a princípio para atividades no sub-20 — e Ythallo, e o atacante Lucas Villalba. O volante Cristian Medina, do Estudiantes, é nome que levanta confiança por acerto na SAF.

O novo técnico, o argentino Martín Anselmi, participa do planejamento e já indicou as prioridades para manutenção do elenco, com peças pontuais. O Botafogo, vale lembrar, perdeu o volante Marlon Freitas, anunciado pelo Palmeiras, e tem sondagens de times do Brasil e do exterior por destaques de outros setores, como é o caso do venezuelano Savarino, na mira do Fluminense.

