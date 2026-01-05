Casamento de Léo Ortiz tem jogador do Flamengo como padrinho

O amor chegou de vez no Flamengo! Após oficializar sua união com o casamento civil, Léo Ortiz celebrou o casório com Maitê Lo Sardo em uma cerimônia íntima para amigos e familiares no interior de São Paulo. Sua dupla na zaga do rubro-negro, Léo Pereira, e sua parceira Karoline Lima, apadrinharam a união.

Juntos desde 2020, Léo Ortiz e Maitê decidiram dar um novo passo na relação e firmaram união civil neste sábado (3), mesmo dia do aniversário de 30 anos do zagueiro do Flamengo.

Os "Léos" do Flamengo

Parceiros dentro e fora de campo, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga do Flamengo, já possui até uma marca registrada da amizade. Em entrevista, Ortiz contou que a ideia de criar um "handshake" veio do costume que ele e Léo Pereira têm de acompanhar outras modalidades, como o basquete e o futebol americano, onde os cumprimentos elaborados são comuns.

— A gente tem um cumprimento que a gente faz todo dia. Sempre quando sai gol de um ou de outro, a gente acaba fazendo e comemorando junto — disse Ortiz. — Criamos uma amizade mais próxima, a gente sempre acompanha muito esportes americanos e os caras todos têm diversos cumprimentos e 'handshakes'. Aí a gente teve que criar o nosso, né? Os dois 'Léo' estão acabando criando esse para a gente, mas não tem nada de especial, não — brincou o Léo Ortiz.

Léo Pereira e Léo Ortiz celebram conquista do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo)

Léo Ortiz viveu ano de ouro

Indo para sua terceira temporada pelo Flamengo, Léo Ortiz foi muito importante para o sistema defensivo da equipe em 2025. Ao lado de Léo Pereira, o jogador assumiu a titularidade na equipe de Filipe Luís, recebendo inúmeras premiações individuais por seu desempenho de destaque, mesmo tendo ficado de fora da final da Libertadores.

O camisa 3 rubro-negro se machucou em outubro e jogou no sacrifício contra o Racing, a partida de volta da semifinal da Libertadores. Depois, não atuou mais, focado em retornar para a decisão diante do Palmeiras. No dia do confronto, porém, conversou com Filipe Luís e disse que entenderia se não fosse titular por não estar nas melhores condições físicas. O técnico, então, optou por Danilo, que marcou o gol do título