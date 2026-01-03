Lucas Villalba chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo: 'Deixar a vida por esta camiseta'

Primeiro reforço do Botafogo para a temporada, o atacante uruguaio Lucas Villalba, de 24 anos, que estava no Nacional-URU, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (3) e deu suas primeiras palavras como jogador do Alvinegro. Ele assinará contrato até o fim de 2029, logo após a SAF resolver o impasse que gerou transfer ban pela Fifa pela dívida de Thiago Almada.

— Feliz, feliz de estar aqui. A ideia é fazer um bom ano, sei que é um clube gigante do país, então vim tentar dar tudo e isso é o que posso dizer à torcida do Botafogo, que vim deixar a vida e tudo por esta camiseta — disse Villalba, na chegada.

— Quando fiquei sabendo que o Botafogo que me queria, a verdade é que foi muita felicidade. Contei para minha família, fiquei muito feliz e, uma vez fechou e pude estar aqui, foi o mesmo. É muita felicidade — finalizou o novo atacante do Botafogo.

O jogador já realizou exames médicos pelo clube, antes mesmo do Natal, e estará no CT Lonier este domingo (4), dia da reapresentação do elenco para a temporada de 2026 sob o comando de Martín Anselmi — o técnico também chegou neste sábado, pela madrugada.

Lucas Villalba e seu estafe não dificultaram a operação, com vencimentos e tempo de vínculo resolvidos rapidamente. A transação deve render cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) incluindo bônus por metas atingidas no contrato.

Conheça o novo reforço do Botafogo

Villalba começou sua trajetória nas categorias de base Boston River, do Uruguai. Apesar disso, ele não chegou a atuar pelo time principal do clube. Em 2023, o ponta-direita teve a primeira oportunidade profissional no Tacuarembó, da segunda divisão uruguaia. Por lá, disputou 27 jogos e marcou três gols, o que lhe garantiu uma transferência para o Montevideo City Torque, do Grupo City, em 2024.

Contratado pelo Nacional no início de 2025, o jogador teve uma temporada de destaque: foram 43 partidas disputadas, com quatro gols e nove assistências. Na Libertadores, o ponta-direita contribuiu com três assistências em seis jogos, chamando a atenção do Botafogo.

