Torcedores do São Paulo se irritam com jogador contra Fluminense: 'Piada'
Tricolores travam confronto direto pela terceira posição no Brasileirão
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O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Ainda sob comando de Milton Cruz e não do contratado Dorival Júnior, o time visitante descontou com Dória na segunda etapa. Durante o jogo, um lance deixou os torcedores muito irritados: erro de passe do Dória, deixando em ótima situação, o atacante do Tricolor Carioca.
Veja gols de Fluminense x São Paulo: John Kennedy e Cannobio marcam
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Reação de torcedores com a falha
Fluminense x São Paulo: como foi o jogo?
Texto de Pedro Werneck
O jogo começou morno no Maracanã, mas com maior controle do Fluminense. Em cenário que já não era favorável, erros são-paulinos foram decisivos. Aos 20 minutos, Sabino perdeu dividida com Canobbio. O uruguaio rolou para o meio da área, a bola passou por Arana e chegou tranquila para John Kennedy abrir o placar. Aos 44', Dória entregou a bola nos pés de Nonato. O volante acionou Lucho, que tocou para Canobbio marcar.
O São Paulo se dispôs a correr mais riscos na segunda etapa, mas demorou a refletir a postura em grandes chances. Em contra-ataques explorando a velocidade de Canobbio e Serna, o Fluminense levava mais perigo e, com capricho, poderia ter ampliado o placar. Como não o fez, melhor para os visitantes. Logo depois de crescer na partida e obrigar Fábio a fazer duas grandes defesas, o time são-paulino diminuiu. Aos 33', em cobrança de escanteio, Dória venceu a disputa aérea para marcar o gol de honra. O Flu segurou o ímpeto do adversário e ainda teve gol anulado antes de garantir a vitória.
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