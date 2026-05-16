Torcida do Vasco manda recado a Renato Gaúcho após goleada do Inter
Cruz-Maltino perdeu por 4 a 1 no Beira-Rio
O Vasco de Renato Gaúcho foi goleado pelo Internacional por 4 a 1, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, torcedores do Cruz-Maltino mandaram um recado ao treinador nas redes sociais.
Com dois de Carbonero e outros de Bernabei e Alerrando, o Colorado não teve dificuldade em bater o Cruz-Maltino e alcançar a oitava colocação. Com a derrota, o Vasco de Renato Gaúcho despencou para a 11ª posição apesar do gol de Andrés Gómez.
Nas redes sociais, torcedores do Vasco não perdoaram Renato Gaúcho depois da derrota para o Internacional no Beira-Rio. Veja os comentários abaixo:
Como foi o jogo do Vasco de Renato Gaúcho
O Internacional logo foi ao ataque na saída da bola e chegou com perigo. O Vasco respondeu, com Andrés Gómez finalizando para fora. No lance seguinte, Bruno Henrique lançou para Vitinho, que saiu cara a cara com Léo Jardim, mas acertou a rede pelo lado de fora. Aos 10 minutos, após jogada em cobrança de falta, o Colorado chegou a abrir o placar com Mercado, mas o zagueiro estava impedido e o lance foi anulado. Preocupação para o Vasco de Renato Gaúcho
O Internacional seguiu com mais posse de bola, mas voltou a ter uma chance clara em um contra-ataque, em que Johan Carbonero recebeu de Bernabei, disparou em velocidade e, de cavadinha, superou Léo Jardim para abrir o placar aos 21 minutos. Logo na sequência, Léo Jardim errou o passe para Hugo Moura e a bola sobrou para Carbonero. O autor do primeiro gol rolou para Alerrandro fazer 2 a 0. Mesmo atrás no placar, o Vasco de Renato Gaúcho não conseguiu ter a bola e só chegava ao ataque em lances de bola parada, em que não levou perigo ao goleiro Anthoni até o fim da primeira etapa.
Na segunda etapa, o Vasco começou a ter mais presença no ataque, mas com poucas chances claras, sendo a melhor um chute de fora da área de Andrés Gómez, em que Anthoni fez boa defesa. Cada vez mais no campo ofensivo, o Cruz-Maltino deixou espaços na defesa, que o Internacional aproveitou para contra-atacar de forma fulminante e ampliar a vantagem com Bernabei aos 13 minutos. Após o gol, o Vasco baixou a guarda e viu o Colorado marcar mais uma vez, dessa vez com Bernabei, que finalizou de dentro da área para consolidar a goleada. Nos minutos finais, Andrés Gómez conseguiu diminuir o placar com um belo gol após limpar dois zagueiros colorados. Já nos acréscimos, para piorar a situação do Vasco de Renato Gaúcho, Carlos Cuesta foi expulso após entrada dura em Benjamin Arhin. Após o lance, o árbitro encerrou a partida com vitória por 4 a 1 do Internacional.
