Na década de 2010, o Flamengo viveu anos de "vacas magras", com dificuldades de conquistar títulos, e passou por um momento de restruturação até o lendário ano de 2019 sob o comando de Jorge Jesus. Até então, o torcedor se assegurava em xodós dentro do campo para esquecer o jejum de taças.

Um dos atletas queridos pela torcida enquanto vestiu vermelho e preto foi Éverton. O "Motorzinho" teve uma saída conturbada em 2018, mas era definido como um atleta de raça, vontade e que despertou o apreço da Nação. Por isso, o Seu Lance! te conta um pouco mais sobre a história do traje de 2014, que leva o nome e o número do ponta-esquerda.

⚽ Seu Lance! a história de Éverton com o Flamengo em 2014

Éverton já havia tido uma passagem de um ano e meio pelo Flamengo entre 2008 e 2009, sendo campeão do Cariocão e do Brasileirão em seu segundo ano. Após rodar o mundo e defender clubes do Brasil, do México e da Coreia do Sul, acertou seu retorno em 17 de janeiro de 2014. De primeira, recebeu a titularidade ao longo da campanha de título estadual, consagrada em final diante do Vasco, com gol de Márcio Araújo.

Rapidamente, o atacante caiu nas graças da torcida e se tornou um pilar do time. Naquele ano, foram dez gols e quatro assistências em 49 partidas. Ironicamente, o gol que talvez seja o mais lembrado pelos torcedores aconteceu em uma noite melancólica: após o 2 a 0 no Rio, Éverton foi às redes no Mineirão diante do Atlético-MG, abrindo o placar pela semifinal da Copa do Brasil na primeira etapa; a vantagem de três gols foi derretida pelo Galo nos minutos subsequentes, na campanha famosa pelo grito de "eu acredito".

O Cariocão de 2014 foi o único título conquistado em sua segunda passagem no Rio de Janeiro. No meio de 2018, o jogador deixou o Flamengo rumo ao São Paulo, e em entrevista coletiva, provocou o que se tornara seu ex-clube ao afirmar que "estava saindo para conquistar títulos". No primeiro reencontro, recebeu vaias no Maracanã e respondeu marcando o gol da vitória pelo placar mínimo no Brasileirão, no dia 18 de julho do mesmo ano.

Em 2014, o Flamengo iniciou com esperanças de ser campeão. Além da volta de Éverton, a diretoria se esforçou para fechar com nomes como Elano e Alecsandro, mas não foi o suficiente. Além da queda na Copa do Brasil, o time ainda foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, perdendo o jogo da última rodada para o modesto León-MEX, e fez um Brasileirão de poucas aspirações e poucos sofrimentos, terminando em 10º lugar, com 52 pontos.

👔 Seu Lance!: a ficha do Manto Sagrado

🔰 TIME: Flamengo

📆 ANO: 2014

🏍️ NOME: Éverton

🔢 NÚMERO: 22

🤏 TAMANHO: M

Camisa do Flamengo de 2014 está disponível para você dar o Seu Lance! (Foto: Reprodução)

🧠 Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

🤔 Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

