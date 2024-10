Ex-Flamengo e namorado de Anitta, Vinícius Souza tem história de superação

Vinícius Souza está em um relacionamento com a cantora Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O futebol é recheado de histórias que mais parecem roteiros de cinema. Com Vinícius Souza, formado na base do Flamengo, a situação não foi diferente. Antes de desfilar nos gramados europeus e começar um novo capítulo da vida junto à Anitta, o jogador precisou superar uma tragédia familiar.

Nascido em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o volante do Sheffield United viu a vida virar de cabeça para baixo, quando ainda tinha 14 anos. No dia 31 de outubro de 2013, Vinícius perdeu o irmão Kayo, de apenas 9 anos, durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos. O menino estava a caminho da escolinha de futebol do Bangu Atlético Clube, acompanhado da avó, quando foi baleado na cabeça e morreu no local.

Abalado pela tragédia, "Vinição" — como ficou conhecido — pegou para si o sonho do irmão de virar jogador profissional. No ano seguinte a perda, Vinícius passou a integrar as categorias de base do Flamengo. Por lá, passou a se destacar conforme foi crescendo, até chegar ao profissional, em 2019. Foi neste ano mágico, inclusive, que o jogador foi campeão da Libertadores do Brasileirão. Em 2020, rumou para a Europa, onde foi defender o Lommel, da Bélgica.

Vinícius Souza foi revelado pelo Flamengo e atualmente defende o Sheffield United, da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

Atualmente no Sheffield United, da Inglaterra, Vinícius Souza assumiu, recentemente, o namoro com a cantora Anitta. Nas redes sociais, o casal compartilha alguns detalhes da rotina do relacionamento e recebe o carinho dos fãs e seguidores. Além disso, o atleta é pai de dois filhos, chamados Maria Alice e Theo, de 1 e 3 anos, respectivamente.