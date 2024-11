Anitta se pronuncia após especulação de gravidez com ex-jogador do Flamengo

Anitta veio a público nesta semana para desmentir os rumores de uma possível gravidez com Vinícius Souza, mais conhecido como Vinição, ex-jogador do Flamengo. O atleta atualmente defende o Sheffield United, da Inglaterra, e vive um relacionamento com a cantora pop brasileira.

O boato da possível gravidez surgiu após a promoção de uma entrevista da artista ao programa "Fantástico", da Rede Globo, que vai ao ar neste domingo (24). Durante a propaganda, o canal indicou que Anitta iria revelar uma notícia surpreendente, o que atiçou os fãs.

Além da gravidez, outros tópicos também foram levantados. Como uma possível aposentadoria dos palcos da cantora. Contudo, a própria artista desmentiu as especulações e acalmou os fãs alertando de que as especulações não eram verdadeiras.

- Eu tô vendo as especulações de vocês no Twitter e gente, não é nada disso, tá? Nem eu sei quais são as revelações que dei na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias - disse Anitta nas redes sociais.

Anitta e Vinição

O namoro entre e cantora e o jogador se tornou público em setembro deste ano. A divulgação aconteceu nas redes sociais de Anitta, que compartilhou uma foto com o ex-Flamengo assumindo o namoro. Desde então, os dois já protagonizaram viagens e momentos juntos que viralizaram nas redes sociais.

