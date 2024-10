Anitta publica aventura junto com namorado Vinícius Souza, ex-Flamengo

Anitta e seu novo affair, Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 21:44 • Rio de Janeiro

A cantora Anitta e Vinícius Souza, ex-jogador do Flamengo e atual Sheffield United, da Inglaterra, seguem compartilhando momentos do namoro nas redes sociais. Desta vez, a artista registrou uma uma trilha ao lado do atleta, na última terça-feira (15). Nas imagens, o casal aparece passando por um pequeno perrengue ao encontrar dificuldades para avançar na caminhada.

Em vídeo postado, a cantora aparece rindo, com o pé cheio de lama, enquanto brincava com o namorado. Ela questionava o volante se poderia entrar no carro dele com o tênis sujo. Aos risos, Vinição entrou na brincadeira e chegou a chamar a amada de "teimosa", enquanto ela tentava se justificar: "Foi uma falha de percurso".

Em um outro registro, após o primeiro vídeo publicado, o jogador aparece enfrentando o mesmo problema da cantora. Ele chega a aparecer com o pé atolado na lama enquanto Anitta continuava a brincar com a situação.

- Ué, amor, o que aconteceu? Você vai deixar você mesmo entrar no seu carro? (…) Isso porque ele estava me zoando porque eu pisei em uma poça e não queria me deixar entrar no carro. Olha como ele está, olha a mão. Tem muita montanha pela frente ainda. Depois do julgamento, sempre vem a lição - disse a cantora, aos risos.

Vinícius Souza em registro da Cantora Anitta (Foto: Reprodução)

Inicio do relacionamento

O relacionamento de Anitta e Vinícius Souza se tornou público em setembro, quando a cantora publicou um foto ao lado do jogador. Na mesma semana da postagem, ela apareceu ao lado dele durante a Semana de Moda de Paris, na França. Desde então, os dois compartilham momento da relação nas redes sociais.