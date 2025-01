Anitta e Vinícius Souza deixam de se seguir nas redes sociais

A cantora Anitta e o jogador Vinícius Souza, mas conhecido como Vinição, do Sheffield United, da Inglaterra, pararam de se seguir nas redes sociais. A falta de interação na web foi notada por fãs do casal, que também perceberam que os dois haviam deletados fotos juntos na noite da última terça-feira (23).

Até o momento da publicação desta matéria, nem Anitta e nem Vinição se manifestaram sobre o caso. O casal estava junto desde setembro do ano passado. Na ocasião, a cantora anunciou o início do namoro com o atleta em uma publicação nas redes sociais.

Desde então, os dois chegaram a compartilhar momentos juntos em casal. Eles estiverem como um casal durante a Semana de Moda de Paris, na França, e realizaram viagens para um sítio. Tudo foi registrado no perfil da cantora e do jogador.

Quem é Vinícius Souza?

Carioca de Padre Migue, Vinicius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014, na equipe sub-15 do clube. Em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, jogando nos minutos finais de um empate 1-1 no Campeonato Carioca. O jogador se destacou no Campeonato Brasileiro da série A em 2019, ano em que foi inclusive campeão da Libertadores, com o time de Jorge Jesus.

Vinicius Souza novo affair de Anitta ex-jogador do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Em 2020, Vinicius teve seu passe vendido por € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões) por seu passe para o Lommel, marcando sua primeira passagem pelo futebol europeu. Em agosto de 2023, Vinícius assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra, seu atual clube.