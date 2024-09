Copiar Link

26/09/2024

Rumores sobre o novo affair da cantora pop Anitta ganharam mais força nesta quinta-feira (26), quando a cantora apareceu de mãos dadas com o ex-jogador do Flamengo, Vinicius Souza. O casal apareceu junto, trocando carinhos durante o desfile da Balmain, em Paris, França.

Os primeiros burburinhos sobre o suposto romance começaram durante uma festa após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. O evento reuniu diversas celebridades, incluindo a artista e o atleta. A relação entre os dois ganhou mais destaque após Anitta viajar para a Grécia, onde Vinicius passou a comentar nas fotos da cantora, comentando alguns emojis afetuosos.

Quem é Vinicius Souza, o "Vinição", novo affair da cantora Anitta?

Carioca de Padre Migue, Vinicius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014, na equipe sub-15 do clube. Em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, jogando nos minutos finais de um empate 1-1 no Campeonato Carioca. O jogador se destacou no Campeonato Brasileiro da série A em 2019, ano em que foi inclusive campeão da Libertadores, com o time de Jorge Jesus.

Em 2020, Vinicius teve seu passe vendido por € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões) por seu passe para o Lommel, marcando sua primeira passagem pelo futebol europeu. Em agosto de 2023, Vinícius assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra.