André Rizek é sincero ao analisar demissão de Dorival Júnior: 'Difícil lembrar'

O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior na noite deste domingo (5). A decisão da diretoria aconteceu depois da derrota para o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário, o jornalista André Rizek foi sincero ao analisar o fim do ciclo do treinador.

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A derrota para o Internacional fez o Timão alcançar a marca de nove jogos sem vitórias na temporada. O cenário fez a permanência de Dorival Júnior se tornar insustentável. Apesar de reconhecer o momento ruim da equipe, André Rizek afirmou que o treinador fez muito pelo clube.

— Foram nove jogos sem vitória. Acho que o Dorival fez muito pelo Corinthians. Pegou um clube em um momento delicado e levou ele além. Levou o time à Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa. Só que o momento é terrível. É difícil lembrar o último jogo decente da equipe — analisou o apresentador, durante o programa "Fechamento", do Sportv, antes de completar.

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— A gente sabe que o Campeonato Brasileiro do Corinthians é para ser levado como der. Era algo anunciado pelo Dorival Júnior. E focar nas copas. Só que foi um exagero. Sete jogos no campeonato sem vitórias. É um desempenho muito ruim. Foi um festival de nada — concluiu.

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Queda de Dorival Júnior no Corinthians

O clube comunicou a saída do profissional em entrevista coletiva do diretor executivo Marcelo Paz, na Neo Química Arena. Dorival se despede do Timão com três títulos, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Dorival ao longo de sua passagem pelo Corinthians, iniciada em abril de 2025. Além do treinador, todos integrantes de sua comissão também se despedem da equipe. Quem comanda o Timão nos próximos dias é William Batista, técnico do sub-20.

— O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20 — diz a nota publicada pelo clube.

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