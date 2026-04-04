Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingi (5), na Neo Química Arena, pela décima rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Prime Vídeo.
Relacionadas
- Corinthians
Corinthians encara tabu contra o Inter para voltar a vencer no Brasileirão; entenda
Corinthians04/04/2026
- Futebol Feminino
Como abordagem humanizada tem potencializado o desempenho do Corinthians
Futebol Feminino04/04/2026
- Corinthians
Dorival foca em ajustes táticos no Corinthians e ganha reforços em treino desta sexta
Corinthians03/04/2026
➡️ Corinthians encara tabu contra o Inter para voltar a vencer no Brasileirão; entenda
Ficha do jogo
O jejum de oito jogos sem vencer tem ditado o clima no Corinthians ao longo do último mês. A equipe não vence desde o dia 19 de fevereiro, em confronto contra o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão. Em casa, o Timão não sai vitorioso desde o dia 12 de fevereiro.
Desde 2021, Corinthians e Inter se enfrentaram dez vezes, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Cinco com mando corintiano e outras cinco na casa do Colorado. São sete empates, duas vitórias da equipe gaúcha e apenas uma do Timão. O histórico recente de equilíbrio torna o duelo de logo mais ainda mais incerto para a torcida alvinegra e para o próprio clube, já que o técnico Dorival Jr. corre risco de demissão.
O Timão tem dez pontos e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, enquanto a situação do Colorado é ainda mais complicada. O time gaúcho é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas nove pontos até o momento.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Confira as informações do jogo entre Corinthians e Internacional
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X INTERNACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Mathezinho, Gabriel Paulista (André Ramalho), Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Jesse Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)
INTERNACIONAL: Rochet; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Bernabei); Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro. (Técnico: Paulo Pezzolano)
⚽Aposte no duelo entre Corinthians x Internacional pelo Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias