O Corinthians volta a jogar em casa após a pausa para a Data Fifa e Dorival Jr. escalou o time cm novidades para enfrentar o Internacional na tarde deste domingo (5), na Neo Química Arena. O duelo pela 10ª rodada pode ser decisivo para a sequência do treinador no time, que não vence há oito partidas e vive crise neste começo de Brasileirão. A bola rola logo mais às 19h30.

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Dorival precisou mexer no onze inicial da equipe por conta das ausências por lesão e suspensões no elenco. As ausências por cartão são Matheus Bidu e Allan, que dão lugar a Angileri na lateral esquerda e Raniele no meio-campo. O defensor levou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, enquanto o volante recebeu um vermelho na mesma partida.

Por outro lado, o treinador ganha reforço com o retorno de Hugo Souza, que estava servindo a Seleção Brasileira durante a Data Fifa e ficou de fora na última rodada. O goleiro inicia a partida contra o Inter na vaga de Felipe Longo. A defesa também sofre alterações com a saída de Gabriel Paulista e entrada de André Ramalho, que faz dupla com Gustavo Henrique, mantido no time. Matheuzinho, na direita, também segue no onze inicial.

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No meio, ao lado de Raniele, Matheus Pereira ganha oportunidade e barra um possível retorno de Carrillo, que também estava com sua seleção e foi desfalque no último compromisso. O setor fica completo com André e Breno Bidon, que seguem titulares.

Na frente, o inglês Jesse Lingard ganha sua segunda oportunidade seguida como titular e fará sua estreia jogando ao lado da torcida na Neo Química Arena. O camisa 77 jogará ao lado de Yuri Alberto, mantido como a esperança de gols do Corinthians nesta noite. O camisa 9 reencontra o Internacional, onde teve ótima passagem entre 2020 e 2022. O atacante tem bom histórico contra o ex-clube e marcou nos últimos duelos contra o Colorado.

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O Corinthians inicia a partida contra o Inter com a seguinte formação: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.

O Timão precisa vencer se quiser se manter fora da zona de rebaixamento e mirar a parte de cima da competição. A equipe ocupa a 15ª posição com 10 pontos conquistados, enquanto o Internacional é o 16º colocado, porteiro da zona do rebaixamento, com nove pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)