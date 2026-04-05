Dorival define escalação do Corinthians com novidades para enfrentar o Internacional
Timão quer pôr fim à sequência negativa de oito jogos sem vencer na temporada
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O Corinthians volta a jogar em casa após a pausa para a Data Fifa e Dorival Jr. escalou o time cm novidades para enfrentar o Internacional na tarde deste domingo (5), na Neo Química Arena. O duelo pela 10ª rodada pode ser decisivo para a sequência do treinador no time, que não vence há oito partidas e vive crise neste começo de Brasileirão. A bola rola logo mais às 19h30.
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Dorival precisou mexer no onze inicial da equipe por conta das ausências por lesão e suspensões no elenco. As ausências por cartão são Matheus Bidu e Allan, que dão lugar a Angileri na lateral esquerda e Raniele no meio-campo. O defensor levou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, enquanto o volante recebeu um vermelho na mesma partida.
Por outro lado, o treinador ganha reforço com o retorno de Hugo Souza, que estava servindo a Seleção Brasileira durante a Data Fifa e ficou de fora na última rodada. O goleiro inicia a partida contra o Inter na vaga de Felipe Longo. A defesa também sofre alterações com a saída de Gabriel Paulista e entrada de André Ramalho, que faz dupla com Gustavo Henrique, mantido no time. Matheuzinho, na direita, também segue no onze inicial.
No meio, ao lado de Raniele, Matheus Pereira ganha oportunidade e barra um possível retorno de Carrillo, que também estava com sua seleção e foi desfalque no último compromisso. O setor fica completo com André e Breno Bidon, que seguem titulares.
Na frente, o inglês Jesse Lingard ganha sua segunda oportunidade seguida como titular e fará sua estreia jogando ao lado da torcida na Neo Química Arena. O camisa 77 jogará ao lado de Yuri Alberto, mantido como a esperança de gols do Corinthians nesta noite. O camisa 9 reencontra o Internacional, onde teve ótima passagem entre 2020 e 2022. O atacante tem bom histórico contra o ex-clube e marcou nos últimos duelos contra o Colorado.
O Corinthians inicia a partida contra o Inter com a seguinte formação: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.
O Timão precisa vencer se quiser se manter fora da zona de rebaixamento e mirar a parte de cima da competição. A equipe ocupa a 15ª posição com 10 pontos conquistados, enquanto o Internacional é o 16º colocado, porteiro da zona do rebaixamento, com nove pontos.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X INTERNACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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