Escalação do Corinthians x Internacional vira assunto: 'Não dá'

Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação divulgada vem com mudanças, Lingard vem pela primeira vez como titular, e André Ramalho volta aos 11 iniciais.

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Nas redes sociais, torcedores se mostraram contentes com a titularidade do camisa 77, no entanto, reclamaram da volta de Ramalho, que vinha sendo banco para Gabriel Paulista.

Veja a repercussão:

Como chegam os times?

O jejum de oito jogos sem vencer tem ditado o clima no Corinthians ao longo do último mês. A equipe não vence desde o dia 19 de fevereiro, em confronto contra o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão. Em casa, o Timão não sai vitorioso desde o dia 12 de fevereiro.

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Desde 2021, Corinthians e Inter se enfrentaram dez vezes, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Cinco com mando corintiano e outras cinco na casa do Colorado. São sete empates, duas vitórias da equipe gaúcha e apenas uma do Timão. O histórico recente de equilíbrio torna o duelo de logo mais ainda mais incerto para a torcida alvinegra e para o próprio clube, já que o técnico Dorival Jr. corre risco de demissão.

Foto: Arte/Lance!

O Timão tem dez pontos e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, enquanto a situação do Colorado é ainda mais complicada. O time gaúcho é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas nove pontos até o momento.

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✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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