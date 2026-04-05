O Corinthians chegou a nove jogos consecutivos sem vencer na temporada. Na noite deste domingo (5), o time comandado por Dorival Jr. fez mais um jogo ruim e foi derrotado pelo Internacional na Neo Química Arena por 1 a 0. Bernabei anotou o gol do duelo na segunda etapa com um belo chute de fora da área.

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O resultado torna a permanência de Dorival Jr. no comando do Corinthians ainda mais difícil. O técnico está sob pressão diante dos maus resultados, com eliminação no Paulistão, tropeços em casa no Brasileirão e apresentações com o nível técnico abaixo do esperado. O cenário de demissão pode acontecer às vésperas da estreia do Timão na Libertadores. A equipe estreia na quinta-feira (9), fora de casa, diante do Platense, na Argentina. O time volta a disputar uma fase de grupos do torneio após três temporadas.

Do lado do time vencedor, Paulo Pezzolano diminui a pressão no comando do Inter após ter perdido o estadual e não ter engrenado uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. O Colorado não disputa competições continentais neste ano, o que dá uma semana completa para a equipe se preparar para um clássico contra o Grêmio, no Beira-Rio.

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Com o resultado, o Inter hega a 12 pontos e fica na 13ª colocação da tabela. Já o Corinthians termina a rodada em 16º lugar com dez pontos somados. O Brasileirão retorna após a disputa da Libertadores e Sul-Americana no meio de semana.

Como foi Corinthians x Internacional

Corinthians e Internacional fizeram um primeiro tempo burocrático na Neo Química Arena. Com a exceção de uma finalização de Bernabei em lance que estava impedido, nenhuma das equipes conseguiu criar uma grande chance nos primeiros 45 minutos.

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O time mandante até teve mais a bola, com posse que ultrapassou os 60% até o intervalo, mas o comportamento de domínio do jogo não se refletiu no ataque. O jogo também foi prejudicado pelo número exagerado de faltas cometidas pelas equipes. Foram 19 no total, dez do lado corintiano e nove para o Inter.

Em sua estreia jogando em casa, Jesse Lingard pouco apareceu na partida. Não teve finalizações, dribles ou passes em profundidade ao longo do primeiro tempo. Yuri Alberto, apesar de brigar e sofrer faltas, também foi apagado.

O Inter, por sua vez, teve um comportamento mais cauteloso de não insistir em bolas longas e nem forçar jogadas pelos lados, apesar da presença de pontas no esquema montado por Pezzolano. Pelo fato do Corinthians não ter se atirado ao ataque, o Colorado também não teve contra-ataques para explorar.

A segunda etapa não apresentou um cenário tão diferente, com a exceção do gol do Internacional em lance isolado no ataque. Bernabei recebeu livre na intermediária, cortou para a perna esquerda e acertou um belo chute colocado no canto de Hugo Souza, que mal pulou na bola e não evitou o tento colorado.

A resposta do Corinthians foi pouco efetiva. Dorival não conseguiu ajustar a equipe para buscar empate e o sistema ofensivo teve pouquíssima criatividade para construir finalizações. As jogadas individuais pelos lados de campo também não surtiram efeito. Apesar do clima frio em campo que seguiu até o fim na Neo Química Arena, o resultado do duelo deve deixar consequências quentes nos bastidores conrintianos.

Corinthians e Internacional se enfrentaram na Neo Química Arena pelo Brasileirão. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Bernabei (34' 2T) (INT)

🟨 Cartões amarelos: Lingard (COR) | Carbonero, Victor Gabriel e Vitinho (INT)

🟥 Cartões vermelhos: -

🕴️ Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho (Dieguinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Pedro Raul), André, Matheus Pereira (Garro) e Breno Bidon (Labyad); Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

INTERNACIONAL: Rochet, Bruno Gomes (Juninho), Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Matheus Bahia; Bernabei, Villagra e Paulinho (Bruno Henrique); Vitinho (Aguirre), Carbonero (Thiago Maia) e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.