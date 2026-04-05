Dorival Júnior vira alvo após Corinthians x Internacional: 'Coisa tá feia'

O Corinthians perdeu para o Internacional por 1 a 0, neste domingo (5), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, torcedores do clube paulista se revoltaram com o técnico Dorival Júnior.

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Com a derrota para o Colorado, o Corinthians alcançou a incrível marca de sete jogos sem vitória no Brasileirão. Durante o período foram três empates e quatro derrotas. O cenário gerou revolta em grande parte da torcida do Timão.

Nas redes sociais, torcedores do clube paulista perderam a paciência com o treinador Dorival Júnior, que virou alvo após a nova derrota. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Corinthians x Internacional

Corinthians e Internacional fizeram um primeiro tempo burocrático na Neo Química Arena. Com a exceção de uma finalização de Bernabei em lance que estava impedido, nenhuma das equipes conseguiu criar uma grande chance nos primeiros 45 minutos.

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O time mandante até teve mais a bola, com posse que ultrapassou os 60% até o intervalo, mas o comportamento de domínio do jogo não se refletiu no ataque. O jogo também foi prejudicado pelo número exagerado de faltas cometidas pelas equipes. Foram 19 no total, dez do lado corintiano e nove para o Inter.

Em sua estreia jogando em casa, Jesse Lingard pouco apareceu na partida. Não teve finalizações, dribles ou passes em profundidade ao longo do primeiro tempo. Yuri Alberto, apesar de brigar e sofrer faltas, também foi apagado.

O Inter, por sua vez, teve um comportamento mais cauteloso de não insistir em bolas longas e nem forçar jogadas pelos lados, apesar da presença de pontas no esquema montado por Pezzolano. Pelo fato do Corinthians não ter se atirado ao ataque, o Colorado também não teve contra-ataques para explorar.

A segunda etapa não apresentou um cenário tão diferente, com a exceção do gol do Internacional em lance isolado no ataque. Bernabei recebeu livre na intermediária, cortou para a perna esquerda e acertou um belo chute colocado no canto de Hugo Souza, que mal pulou na bola e não evitou o tento colorado.

A resposta do Corinthians foi pouco efetiva. Dorival não conseguiu ajustar a equipe para buscar empate e o sistema ofensivo teve pouquíssima criatividade para construir finalizações. As jogadas individuais pelos lados de campo também não surtiram efeito. Apesar do clima frio em campo que seguiu até o fim na Neo Química Arena, o resultado do duelo deve deixar consequências quentes nos bastidores conrintianos.