André Hernan faz previsão para o Brasil na Copa e avalia situação de Neymar

Em entrevista exclusiva ao Lance! no Rio Fut Summit, o jornalista André Hernan expressou suas expectativas para a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Para o profissional, o trabalho está sendo realizado para o Mundial de 2030.

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- Não estou acreditando muito no Brasil. O trabalho está no começo, na verdade, acho que está sendo preparado para 2030. Sendo muito positivo, acho que quartas de final - afirmou André.

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O jornalista também falou sobre quem deve ser o protagonista caso o Neymar fique de fora da lista final da Seleção Brasileira:

- Acho que o Vini Jr. e o Estevão, particularmente, por eu ter visto ele crescer no Palmeiras e ter acompanhado ele. Eu torço muito para que seja ele (Estêvão) - destacou o comentarista.

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Neymar deve estar na Copa?

O jornalista também revelou sua opinião sobre o assunto mais sensível envolvendo a convocação da Seleção Brasileira para a Copa.

- Para ontem! Mesmo que não esteja 100% fisicamente, a presença dele é importante, óbvio que deve estar minimamente bem para entrar em campo, mas o Neymar deve ir - afirmou Hernan.

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Brasil x Croácia

Com a base do time consolidada e poucas vagas em aberto, o Brasil entra em campo para o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. Após a derrota para a França, a Seleção Brasileira medirá forças contra a Croácia, nesta terça-feira (31), às 21h, nos Estados Unidos.

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