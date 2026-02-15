Torcida do Flamengo fica na bronca com fala de Filipe Luís: 'Conta vai chegar'

Hostilizado por alguns torcedores do Flamengo que estiveram no Nilton Santos acompanhando o clássico contra o Botafogo, Emerson Royal recebeu todo o apoio de Filipe Luís. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o treinador rubro-negro demonstrou chateação com as críticas recorrentes ao jogador.

Emerson Royal chegou ao Flamengo cercado de expectativas após grande passagem pelo futebol europeu, porém ainda não caiu nas graças do torcedor.

Internamente, pesa a favor do jogador o histórico no futebol europeu e o entendimento de que o Flamengo exige um nível de pressão diferente, algo que o próprio defensor já reconheceu publicamente em entrevistas anteriores.

Filipe Luís ameniza críticas a Emerson Royal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o clássico no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís enalteceu a partida de Lucas Paquetá e destacou a importância da classificação do Flamengo, após desempenho ruim no início do torneio.

- O gol é importante para a equipe. O Paquetá faz tudo para a equipe. Claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas queremos sempre o melhor para o Flamengo. Paquetá fez um jogo sólido, deu valor à função que exerceu em campo, foi premiado com um gol, depois no fim apareceu na área para finalizar. Mas principalmente o trabalho defensivo foi muito concentrado. Muito feliz pela atuação dele. Ele ainda vai evoluir, não tenho dúvidas. Vai fluir melhor, e o time vai crescer - disse Filipe Luís, após Botafogo x Flamengo.

Ainda na coletiva, Filipe Luís detalhou o cenário para o próximo compromisso do Flamengo. Na quinta-feira, o time carioca, atual campeão da Libertadores, visita o Lanús, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana.

- O futebol é ganhar. O futebol tem que ser jogado com a bola, dentro do campo, e ser melhor contra o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida, uma vitória, não só essa, mas são as últimas vitórias estão vindo para quebrar aquela fase negativa que a gente teve. Para dar confiança. A gente chega nessa final com uma confiança maior, sabendo que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra os eles. Então, é importante essa vitória para poder chegar com confiança - destacou o treinador.