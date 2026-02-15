Gabigol vira assunto em Santos x Velo Clube: 'Não tem comparação'

Santos e Velo Clube estão se enfrentando, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista. Até aqui, melhor para o Peixe, que vence por 2 a 0 com gols de Gabigol e Moisés. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o camisa nove.

continua após a publicidade

Depois de cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Gabigol aproveitou a bobeira do goleiro e empurrou para o gol vazio. Depois, o camisa nove cruzou na cabeça de Moisões, que ampliou para o Santos contra o Velo CLube.

➡️PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo

➡️Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

Nas redes sociais, o gol de Gabigol enlouqueceu muitos torcedores do Santos. Veja o lance e os comentários abaixo:

Neymar começou o duelo entre Santos x Velo Clube (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Veja gol de Gabigol e os comentários

Escalação do Santos para pegar o Velo Clube

Com Neymar na lista de relacionados pela primeira vez no ano, o Santos recebe o Velo Clube neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Santos ou no Velo Clube! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além de vencer, o Peixe precisa contar com pelo menos um tropeço de um rival direto: Guarani, Corinthians ou São Paulo. Um empate entre Botafogo (SP) e Capivariano, que se enfrentam em Ribeirão Preto, também já resolveria a situação da equipe da Baixada Santista, que venceu apenas duas partidas em sete jogos no estadual.

Outra novidade entre os titulares é a presença de Gabriel Barbosa, poupado na última partida por conta de uma tendinite. Este pode marcar o primeiro jogo da dupla de Meninos da Vila pelo Peixe após 13 anos.

continua após a publicidade

O time do Santos para pegar o Velo Clube tem: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Moisés, Barreal, Thaciano e Gabriel Barbosa.