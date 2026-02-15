Torcedores do Palmeiras mandam recado a Abel Ferreira após empate com o Guarani
Verdão ficou no 1 a 1 na última rodada do Campeonato Paulista
O Palmeiras empatou com o Guarani por 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista. Depois do duelo, muitos torcedores do Verdão mandaram um recado ao técnico Abel Ferreira.
Lucca abriu o placar para os visitantes no início da primeira etapa, enquanto o gol alviverde foi marcado pelo atacante Flaco López nos minutos finais. A atuação do Palmeiras contra o Guarani, na Arena Barueri, não caiu bem entre os palmeirenses, mesmo com a classificação garantida.
Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras mandaram um recado ao técnico Abel Ferreira, que convive com críticas no Verdão. Veja os comentários abaixo:
Como foi o jogo entre Palmeiras e Guarani
O Palmeiras controlou o ritmo da primeira etapa, mas foi o Guarani quem deixou o gramado da Arena Barueri em vantagem. Os minutos iniciais foram marcados por forte pressão dos mandantes, que cercavam a área de Caíque França.
O Guarani, por sua vez, balançou as redes em sua primeira chegada com perigo. Lucca chutou de fora da área para defesa de Carlos Miguel. Na sobra, o Bugre finalizou novamente, o goleiro alviverde espalmou para o meio da área, nos pés de Lucca, que abriu o placar em Palmeiras x Guarani.
A equipe alviverde passou a acumular chances e manteve o ritmo no meio-campo após as entradas de Marlon Freitas, Allan e Andreas Pereira. Aos 31 minutos, Bruno Fuchs fez ótimo cruzamento para Ramon Sosa, que escorou para Flaco López. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol em Palmeiras x Guarani.
O Palmeiras pressionou nos 20 minutos finais em busca da virada. Vitor Roque teve duas oportunidades para marcar o segundo gol. Na primeira, Caíque França evitou o tento com a canela; na segunda, o camisa 9 acertou a trave de maneira inacreditável.
