Torcida do Botafogo manda recado a Anselmi após queda para o Flamengo
Glorioso perdeu por 2 a 1 para o Rubro-Negro neste domingo (15)
O Botafogo perdeu para o Flamengo por 2 a 1, na tarde deste domingo (15), em jogo válido pelas quartas de final do charmoso Campeonato Carioca. Depois da partida, torcedores do Glorioso mandaram um recado ao técnico Martin Anselmi.
No começo do jogo, Lucas Paquetá chutou rasteiro e abriu o placar para o Flamengo contra o Botafogo. Alexander Barboza empatou o duelo após cobrança de escanteio de Alex Telles, mas viu Neto rebater a bola na cabeça de Pulgar, que deu a vitória ao Rubro-Negro.
Nas redes sociais, torcedores do Botafogo criticaram Anselmi após derrota para o Flamengo. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre Martin Anselmi
Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo
O primeiro tempo começou com o Flamengo impondo forte pressão na saída de bola do Botafogo, dificultando a construção alvinegra desde os minutos iniciais. Aos 19 minutos, após recuperação rápida no campo ofensivo, Bruno Henrique serviu Lucas Paquetá na entrada da área, e o meia finalizou com categoria para abrir o placar no Nilton Santos.
Nos minutos finais, o ritmo caiu e Danilo deixou o campo com dores na virilha, dando lugar a Arthur Novaes antes do apito que encerrou a etapa inicial com vantagem rubro-negra.
O Botafogo voltou do intervalo com postura mais agressiva, subindo a marcação e tentando pressionar o Flamengo no campo ofensivo. Em cobrança de escanteio de Alex Telles, Barboza apareceu nas costas da defesa e cabeceou por cobertura, encobrindo o goleiro e deixando tudo igual no Nilton Santos. O gol animou o clássico, que ficou aberto, com o Flamengo buscando responder em finalizações de Cebolinha e mudanças promovidas por Filipe Luís.
Com o passar do tempo, o Rubro-Negro retomou o controle da posse e passou a rondar mais a área adversária. Após sequência de escanteios, aos 38 minutos, Arrascaeta cobrou, a bola desviou na área e sobrou para Pulgar. Neto defendeu a primeira cabeçada do chileno, mas deu rebote nos pés do volante, que marcou o segundo e recolocou o Flamengo em vantagem. Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou reagir, mas esbarrou na própria desorganização e nas limitações físicas, enquanto o Flamengo administrou o resultado até o apito final.
Tudo sobre
