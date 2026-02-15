menu hamburguer
Lance de Neymar em jogo do Santos choca internautas: 'Como que perde?'

Camisa 10 sofreu quatro lesões na última temporada

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
22:48
Neymar em Santos x Vello Clube
imagem cameraNeymar em Santos x Vello Clube (Foto: Guilherme Dionizio/Codigo 19/Gazeta Press)
Após dez partidas, o torcedor santista pode, enfim, acompanhar a estreia de Neymar pelo Santos nesta temporada. O atacante entrou em campo no segundo tempo da goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. 

Na chuva de gols marcados pelo Santos, nenhum deles foi de Neymar. Mas não foi por falta de oportunidade. Com o goleiro deslocado, e sem marcação próximo da pequena área, o camisa 10 desperdiçou uma chance clara de gol. O lance rapidamente viralizou nas redes sociais.

➡️ No retorno de Neymar, Santos goleia Velo Clube e garante vaga nas quartas do Paulistão

Neymar sofre com lesões, mas busca consistência no Santos

Neymar sofreu quatro lesões na última temporada e, por isso, não conseguiu emplacar uma sequência consistente no Santos em 2025. O craque retornou ao futebol brasileiro após 12 anos e disputou apenas 30 partidas desde então.

Na virada do ano, renovou contrato com o Peixe até o fim desta temporada. O camisa 10 sonha em figurar na lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho deste ano.

No retorno de Neymar, Santos goleia Velo Clube e garante vaga nas quartas do Paulistão (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)
Camisa 10 vai se aposentar caso não seja convocado para Copa?

Após rumores de que encerraria a sua carreira caso não fosse convocado para a Copa do Mundo deste ano, Neymar se pronunciou. Em resposta à publicação do jornalista JP Sombra, do Lance!, o camisa 10 do Santos desmentiu essa possibilidade.

- No dia em que eu decidi parar, vocês vão escutar da minha boca… enquanto isso vão aproveitando que vou tentar fazer meu melhor para dar alegria aos que gostam de futebol 😉 - respondeu Neymar.

