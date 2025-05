O Corinthians empatou com o Atlético-MG em 0 a 0, neste sábado (24), na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a jornalista Ana Thaís Matos se revoltou com o atacante Talles Magno. O camisa 43 do Timão perdeu uma chance clara na partida, que custou o empate para o clube alvinegro.

A jogada que revoltou a comentarista dos canais Sportv aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto. Aos 33 minutos, Talles saiu na frente do gol de Everson, após receber um lançamento preciso de José Martínez. Com o passe, o atacante teve a oportunidade de finalizar livre, mas acabou pecando no excesso de força e o arremate passou por cima do gol.

A manifestação de Ana Thaís Matos aconteceu através das redes sociais. Em uma postagem no "X", antigo Twitter, ela criticou a qualidade técnica do jogador na jogada: "O que fez o Talles Magno? Jesus amado. Que coisa patética".

Ana Thaís Matos se revoltou com chance desperdiçada por Talles Magno contra o Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Atlético-MG x Corinthians

Em campo, ambas as equipes tiveram chances de tirar o zero do placar, mas pecaram nas finalizações. Com o resultado, Atlético-MG e Corinthians somaram apenas um ponto na tabela de classificação. Neste cenário, as equipes dos técnicos Cuca e Dorival Júnior somaram ambas 10 pontos e ocupam momentaneamente a 10ª e 8ª colocação.