Corinthians suspendeu auditoria sobre Vai de Bet; defesa de Augusto Melo acusa ex-diretor

A defesa de Augusto Melo acusa Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do Corinthians e atual presidente da Comissão de Justiça do clube alvinegro, de ter sugerido a interrupção de uma auditoria interna da Ernst & Young sobre o contrato de patrocínio da Vai de Bet com o Timão.

A empresa é uma das maiores consultorias do mundo, foi contratada no início da gestão de Augusto Melo, em 2024, para auditar os contratos do clube. Após a descoberta de repasses a intermediárias ligadas a esquemas fraudulentos, a auditoria se concentrou no contrato de patrocínio da Vai de Bet.

No dia 18 de junho, Luiz Ricardo Alves, conhecido como 'Seedorf', enviou um e-mail aos diretores e ao presidente do Corinthians informando sobre a suspensão da auditoria da empresa referente ao Caso Vai de Bet. A decisão foi tomada após conversas entre Leonardo Pantaleão, então diretor jurídico do clube, e Augusto Melo. O Lance! obteve uma cópia.

E-mail encaminhado aos diretores e presidente do Corinthians

"Assunto: RES: Contrato Investigação EY - SCCP

Prezados,

Assunto: Contrato de prestação de serviços (EY + SCCP) de investigação de possíveis irregularidades no contrato de patrocínio com a Betpix N.V. (Vai de Bet).

Em reunião com o Presidente e Diretoria (em cópia neste), decidimos suspender o escopo do contrato em epígrafe, com isso, no que diz respeito a esse assunto, devemos suspender todo e qualquer trabalho em andamento.

De imediato, nosso depto. jurídico está atuando junto às esferas públicas competentes com o envio das informações solicitadas.

Att"

No e-mail que suspende o serviço, além de Luiz Ricardo Alves (Seedorf) e do presidente Augusto Melo, foram copiados representantes da empresa e os seguintes membros do Corinthians: Marcelo Mariano, diretor administrativo; Vinicius Cascone, então secretário-geral; e Leonardo Pantaleão, então diretor de negócios jurídicos.

Aliados de Augusto Melo defendem usar a participação de Leonardo Pantaleão na decisão conjunta de suspender a auditoria como justificativa para isentar o presidente da responsabilidade na apuração interna sobre irregularidades no caso Vai de Bet.

Defesa de Leonardo Pantaleão

Yun Ki Lee era o diretor jurídico do Corinthians na época em que o Timão assinou o contrato de patrocínio. Leonardo Pantaleão assumiu o cargo em junho, após a saída de Lee, e permaneceu até setembro do ano passado, quando pediu renúncia alegando divergências significativas com a gestão.

Em contato com o Lance!, o atual presidente da Comissão de Justiça do Corinthians admitiu que sugeriu a suspensão da auditoria, argumentando que a polícia já estava conduzindo uma investigação, que os custos gerados pela Ernst & Young eram elevados e que, diante do caixa apertado, seria melhor conter as despesas e colaborar com as autoridades, ideia aceita por Augusto Melo.

Votação de impeachment

O Conselho Deliberativo do Corinthians (CD) se reunirá na segunda-feira (26), no Parque São Jorge, para retomar a votação do impeachment de Augusto Melo. O órgão analisa supostas irregularidades na condução do presidente durante a negociação do patrocínio entre a casa de apostas Vai de Bet e o clube.

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Augusto Melo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no inquérito que apura o contrato de patrocínio. O Corinthians pagou R$ 1,4 milhão em comissão à Rede Social Media Design LTDA, de Alex Cassundé. O valor foi repassado por outras três empresas de fachada até chegar à UJ Talent Football, investigada por envolvimento com o crime organizado.