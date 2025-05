Atlético-MG e Corinthians estão se enfrentando pela décima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (24), na Arena MRV. Até aqui, as equipes não saíram do zero no placar, mas uma polêmica de arbitragem chamou a atenção no primeiro tempo.

Aos 35 minutos, Lyanco, do Galo, deu um tranco em Héctor Hernandez, do Corinthians, que ficou no chão sentindo muitas dores. O zagueiro já tinha cartão amarelo, e os jogadores do Timão pressionaram muito a arbitragem pelo segundo cartão.

Alguns jogadores do Corinthians pediram até o vermelho direto, mas o juíz Rafael Klein não marcou nem falta. O VAR também não recomendou a revisão e o jogo seguiu. O comentarista Henrique Fernandes, do Sportv, discordou da decisão da arbitragem.

-Pra mim é lance de expulsão pelo segundo amarelo. Você pode discutir se é pra vermelho direto, mas tem um detalhe: o VAR só vai chamar se ele entender que é lance de vermelho direto. É falta do Lyanco e para segundo amarelo.

Escalações de Atlético-MG x Corinthians para o jogo

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior.

O Atlético-MG ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos somados em nove partidas. A campanha do Galo registra três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu o mesmo número, o que resulta em saldo de zero. O time mineiro vem de classificação na Copa do Brasil após eliminar o Maringá.

O Corinthians aparece na oitava posição, com 13 pontos conquistados em nove jogos. O Timão acumula quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. No ataque, balançou as redes 12 vezes, mas sofreu 14 gols, ficando com saldo negativo de dois. Assim como o Atlético, o Timão garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil ao eliminar o Novorizontino.