Chances claras desperdiçadas em Atlético-MG x Corinthians revoltam torcedores

O primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e Coritnhians, deste sábado (24), na Arena MRV, pela décima rodada do Brasileirão, terminou em um empate sem gols. Apesar do placar, ambas as equipes tiveram chances claras para tirar o zero do placar, mas pecaram nas finalizações. O cenário revoltou as torcidas nas redes sociais.

A primeira chance clara da partida aconteceu para o Corinthians. Talles Magno, aos 33 minutos, saiu na frente do gol de Everson, após um lançamento preciso de José Martínez. Na hora do arremate, o camisa 43 exagerou na força e finalizou por cima do gol.

Pelo lado do Atlético-MG, o responsável por perder a chance clara foi o atacante Rony. O camissa 33 teve uma finalização dentro da pequena área, mas parou em Hugo Souza. Nas redes sociais, torcedores do Galo e Corinthians não perdoaram os jogadores pelos lances. Veja abaixo:

