Web vai à loucura com atuação de ex-Flamengo na Champions League: 'Fala dele'

Com duas assistências do lateral Rodinei, o Olympiacos, da Grécia, derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, e conseguiu um respiro importante na fase de liga da Uefa Champions League, nesta terça-feira (20). Após a partida, a atuação do ex-jogador do Flamengo virou assunto entre torcedores nas redes sociais.

Depois de viver um ano mágico com o Flamengo em 2022, conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores, Rodinei deixou o clube rumo ao Olympiacos, da Grécia. Aos 30 anos na época, o lateral seguiu os passos de Rafinha, que também trocou o Flamengo pelo futebol grego em 2020.

Vivendo um grande momento no futebol europeu, Rodinei contribuiu com as duas primeiras assistências nesta Champions League, durante a vitória contra o Bayer Leverkusen, e foi bastante elogiado pelos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Confira abaixo.

Rodinei explica porque deixou o Flamengo

Rodinei foi peça-chave no esquema de Dorival nos títulos de 2022, e chegou inclusive a ser pedido na Seleção Brasileira por torcedores. Com idade avançada para quem almeja um dia jogar na Europa, Rodinei enxergou na proposta do Olympiacos a última oportunidade de pisar em solo europeu como jogador.

— A motivação está toda envolvida em um sonho que eu tinha, de jogar na Europa, e que pensava que não ia conseguir mais. Então depois da temporada maravilhosa que eu tive no Flamengo, em 2022, veio essa proposta do Olympiacos. Foi quando teve o primeiro interesse deles em me levar para a Europa, e eu falei com meus empresários: 'É isso que eu quero'. Já era um sonho de tempos atrás, então minha motivação veio através de um sonho, de estar lá vivendo um grande momento agora.

Rodinei foi companheiro de equipe de Rafinha no Flamengo durante o ano de 2019, no qual o clube conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro sob o comando de Jorge Jesus, e chegou perto de vencer o Mundial. Para Rodinei, o Flamengo merecia o título. Com a saída do treinador e a pandemia do Covid-19, Rafinha decidiu ir para o Olympiacos.

Antes de tomar a mesma decisão que o colega de posição no final de 2022, Rodinei falou com Rafinha para pedir conselhos e ouvir sobre o país.

— Falei com o Rafinha, mas ele pegou um período não tão bom no clube, que foi a época do Covid. Então não foi uma experiência muito boa para ele. Mas em relação a clube, país, à cidade que a gente mora, que é Atenas, ele me disse: 'Pode ir de olho fechado que você vai gostar demais'. Então quando cheguei, comecei a ver que as pessoas têm a mesma energia do brasileiro, pessoas educadas, sempre com aquele sorriso no rosto… o tempo também me ajudou muito, pois é uma parte da Europa que não é muito fria. Desde o começo, me senti super em casa, e agora, me sinto à vontade lá.

Na primeira temporada de Rodinei na Grécia, o jogador passou por algumas dificuldades de adaptação, mas se consolidou como um dos melhores jogadores da equipe e do Campeonato Grego.

Olympiacos, de Rodinei, é campeão da Copa da Grécia 2025 (Foto: Instagram/@olympiacosfc)

