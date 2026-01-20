Declaração de Vini Jr sobre Paquetá e Flamengo agita torcedores: 'Cravou'

Depois de atuar muito bem na partida contra o Mônaco, pela Champions League, Vini jr deu uma entrevista à "TNT Sports" dizendo que está muito animado com a possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo. O camisa 7 do Real Madrid, inclusive, disse que pergunta todos os dias ao seu empresário se o negócio está fechado. Vale lembrar que os atletas são empresariados pela mesma pessoa.

- Pergunto todo dia aos meus empresários, que são empresários dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato - afirmou Vinícuis.

O acordo entre Lucas Paquetá e Flamengo ainda não está oficialmente selado, mas é possível que o meia volte ao clube que o revelou ainda nesta janela. Confira alguns comentários depois desta fala de Vini Jr:

Lucas Paquetá e Vini Jr posam com camisas do Flamengo na Granja Comary (Reprodução / Instagram)

Como foi o jogo do Real Madrid na Champions League?

Primeiro tempo

O Real Madrid começou em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 5 minutos. Federico Valverde avançou pela direita e cruzou na medida para Kylian Mbappé, que finalizou com precisão para colocar os donos da casa em vantagem. Um minuto depois, Vinícius Júnior quase ampliou, mas mandou ao lado do gol.

O Monaco tentou responder. Aos 8 minutos, Folarin Balogun teve a primeira chance da equipe francesa, mas finalizou para fora. Aos 9, o Real voltou a levar perigo após boa tabela entre Valverde e Franco Mastantuono, que finalizou com perigo, novamente sem acertar o alvo.

Aos 18 minutos, Ansu Fati desperdiçou boa chance de empatar para o Monaco. Já aos 25, o Real Madrid mostrou sua força coletiva: a jogada começou com Camavinga no meio-campo, passou pelos pés de Vinícius Júnior e terminou com novo cruzamento do brasileiro para Mbappé, que marcou o segundo.

O jogo seguiu aberto. Aos 29 minutos, Vini Jr finalizou na pequena área após desvio da defesa, mas a bola saiu rente à trave. Um minuto depois, Jordan Teze quase marcou um golaço para o Monaco em chute de fora da área que explodiu no travessão. Aos 35, Akliouche obrigou Courtois a fazer grande defesa após voleio. Balogun ainda teve outra oportunidade aos 41, mas finalizou fraco, facilitando para o goleiro belga.

Segundo tempo

O Real Madrid voltou do intervalo ainda mais dominante e ampliou rapidamente. Aos 50 minutos, Franco Mastantuono recebeu passe de Vinícius Júnior e marcou o terceiro. Dois minutos depois, Teze voltou a arriscar de fora da área, mas Courtois defendeu com tranquilidade.

Aos 54 minutos, veio o quarto gol: após novo cruzamento de Vini Jr, o zagueiro Thilo Kehrer tentou cortar e acabou marcando contra a própria meta. O Monaco até tentou reagir, mas parou novamente em Courtois, que defendeu chute de Golovin aos 57.

Aos 62 minutos, Vinícius Júnior coroou sua grande atuação com um golaço, após jogada individual, fazendo o quinto do Real Madrid. No lance seguinte, Arda Güler quase ampliou, mas finalizou para fora.

O Monaco diminuiu aos 71 minutos com Jordan Teze, aproveitando falha defensiva dos merengues. No entanto, a noite era mesmo do Real Madrid. Aos 80 minutos, Jude Bellingham recebeu passe de Valverde e fechou a goleada em 6 a 1 no Bernabéu.