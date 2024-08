Alexandre Pato era genro de Silvio Santos (Foto: Reprodução/Instagram: @pato)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 13:19 • São Paulo (SP)

O ex-atacante do São Paulo, Alexandre Pato, era genro de Silvio Santos. Casado com Rebeca Abravanel, filha do apresentador, o jogador ainda não tinha se manifestado sobre a morte de seu sogro. Neste domingo (18), o jogador se despediu em suas redes sociais com um vídeo do filho, fruto de seu casamento com Rebeca, com o avô.

Em seu perfil no Instagram, Pato compartilhou o registro em família, além de uma legenda emocionante. Em formato de carta aberta, o jogador escreve para Silvio Santos, como se o filho Benjamim a tivesse dedicado ao avô, como forma de despedida.

Silvio Santos, que tinha Senor como nome de batismo, morreu neste sábado (17) aos 93 anos e era cansado com a, agora viúva, Íris Abravanel desde 1978. Além das filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata, frutos do casamento com Íris, e das das filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977.