Benja detona partida entre Fluminense e Corinthians: ‘Times horrorosos’

Benjamin Back detona partida entre Corinthians e Fluminense (Foto: Reprodução / Twitter Benjamin Back)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 23:42 • Rio de Janeiro

Corinthians e Fluminense empataram sem gols neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o jornalista Benjamin Back utilizou as redes sociais para criticar a atuação das duas equipes. Na visão dele, o confronto foi protagonizado por um baixo nível técnico.

➡️Neto não vê falta de Ryan em Samuel Xavier e dispara: ‘VAR tirou o gol do Corinthians’

Em vídeo publicado nas redes sociais o comunicador não poupou palavras para criticar o desempenho das duas equipes. Ele chegou a enumerar uma série de observações negativas do confronto, desde de horário da partida, até substituições dos técnicos.

- Falam que eu só reclamo, mas vamos lá. Sábado nove da noite, que horário lixo para se fazer um jogo de futebol. Isso é um crime. Fluminense, time horroroso. Corinthians, time horroroso. Uniforme do Fluminense, feio pra caramba. Substituição do Ramón Díaz, tirar o Garro, péssimo. 0 a 0 justo e merecido - disse o jornalista.

Além disso, Benja também analisou a atual situação dos dois clubes. Corinthians e Fluminense brigam contra o rebaixamento nesta temporada e o resultado não garante a saída da zona da degola. A equipe paulista assumiu momentaneamente a 16ª colocação, e agora, precisa torcer para um tropeço do Vitória contra o Cruzeiro, neste domingo, para manter a posição. Por outro lado, o tricolor carioca continuou na 18ª posição.

- São dois times que jogam futebol de rebaixados. Coitado do torcedor que foi ao Maracanã e pagou ingresso. Coitado do torcedor que ficou até essa hora de sábado a noite vendo essa porcaria de jogo - concluiu.

Após o empate, o Corinthians volta a campo pelo Brasileiro apenas no próximo final de semana. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), às 16h, no Estádio Castelão pela 24ª rodada do campeonato.