Neto não vê falta de Ryan em Samuel Xavier e dispara: ‘VAR tirou o gol do Corinthians’

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 23:18 • Rio de Janeiro

O Corinthians empatou com o Fluminense por 0 a 0, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por polêmica de arbitragem, quando o árbitro Bráulio da Silva Machado anulou um gol da equipe paulista no segundo tempo com o auxílio do VAR. O motivo foi uma falta em Samuel Xavier na origem da jogada.

A marcação não foi bem vista pelo comentarista Neto. Durante a transmissão na "Rádio Craque Neto", o ex-jogador detonou a postura da arbitragem na partida. De acordo com ele, o Corinthians saiu de campo prejudicado de campo.

- Que vergonha a arbitragem contra o Corinthians, em senhor Bráulio. Se o senhor estava no lance e viu que não foi falta, e de fato, não foi falta do Ryan em cima do Samuel Xavier. Aí o VAR, vai lá e tira o gol do Corinthians. E você, Bráulio, na maior cara de pau, ainda dá uma falta perigosa para o Fluminense. Uma vergonha o que fizeram dentro do Maracanã. Anularam um gol legítimo, não foi falta - disse o comentarista.

Além disso, Neto também comentou sobre a atual situação dos dois clubes, que brigam contra o rebaixamento. Com o resultado, a equipe paulista assumiu momentaneamente a 16ª colocação, saindo da zona da degola. Por outro lado, o tricolor carioca continuou na 18ª posição.

- São dois times que vão brigar para se livrar do rebaixamento. O Fluminense, pelo amor de Deus, que time ruim. E o Corinthians, um pouquinho melhorzinho. Diga-se de passagem, se não fosse o Hugo hoje, talvez perderia o jogo - concluiu.

Após o empate, o Corinthians volta a campo pelo Brasileiro apenas no próximo final de semana. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), às 16h, no Estádio Castelão pela 24ª rodada do campeonato.