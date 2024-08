Narrador da Globo canta música em homenagem a Silvio Santos durante partida do Brasileirão

A TV Globo incluiu homenagens a Silvio Santos na sua programação (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 19:53 • Rio de Janeiro

O narrador Odinei Ribeiro que comanda a transmissão ao vivo de Bragantino x Fortaleza no Premiere (canal de esportes do grupo Globo) abriu a transmissão do jogo cantarolando uma música muitas vezes repetida no programa de auditório do Silvio Santos. Com o empate parcial, o Fortaleza permanece na segunda posição do Brasileirão.

No primeiro minuto da partida, enquanto o narrador da cantava, o Fortaleza saiu com velocidade e concluiu a jogada com uma finalização perigosa no gol adversário.

Mais cedo, em suas redes sociais, o narrador da Globo publicou um vídeo em homenagem a Silvio e disse que 'a televisão brasileira fica mais pobre e sem graça'.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos, em São Paulo. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Em nota oficial, o Hospital Albert Einstein informou que o apresentador faleceu neste sábado (17), em razão de uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).