Carro de ex-jogador do Flamengo colide com ônibus, mas atleta não tem ferimentos

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 13:03 • Redação do Lance!

Ex-jogador do Flamengo e atual meio-campista do Ceará, o argentino Lucas Mugni sofreu um acidente neste domingo (18), após deixar o CT do Vozão, em Porangabuçu. O carro do jogador colidiu com um ônibus na Avenida João Pessoa. Ele estava acompanhado do filho e ambos não sofreram ferimentos.

Ex-Flamengo, Lucas Mugni sofre acidente de carro. (Foto: Reprodução/GE)

O motorista do ônibus e os passageiros também passaram ilesos ao acidente. Companheiros de Lucas Mugni no Ceará, Saulo Mineiro, Erick Pulga e Barceló estiveram no local da colisão posteriormente.

O Ceará informou que prestou a assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para os trâmites necessários.

Camisa 10 do time, Lucas Mugni foi titular na derrota do Ceará por 2 a 1 contra o Mirassol, no sábado (17). Neste temporada, o argentino soma um gol e nove assistências em 31 partidas.

Lucas Mugni passou pelo Flamengo em 2014: com a camisa do Rubro-Negro, fez cinco gols e deu uma assistência em 39 jogos. Ele também foi campeão carioca na temporada.

