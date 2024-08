Fluminense e Corinthians publicam homenagem a Silvio Santos nas redes sociais; confira

Empresário e apresentador foi fortemente ligado a dois gigantes do futebol brasileiro (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) circulo com pontos dentroTudo sobre







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro

Fluminense e Corinthians publicaram em parceria uma homenagem a Silvio Santos, empresário e um dos maiores comunicadores nacional, que morreu aos 93 anos, neste sábado (17). Por coincidência, o apresentador, que tinha relação com as duas equipes, faleceu justamente no dia em elas se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão.

Às vésperas do confronto, marcado para as 21h, o perfil oficial dos times nas redes sociais homenagearem o comunicador. A postagem lamentava o ocorrido e destacava o simbolismo da morte no dia em que as equipes se enfrentam. Confira abaixo:

- Nascido no Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense, Silvio Santos sempre demonstrou admiração também pelo Corinthians. Por coincidência do destino, o maior craque da TV brasileira, nos deixou exatamente no dia em que as equipes se enfrentam. Fluminense e Corinthians se unem para homenagear o Senor Abravanel nesta noite - diz a publicação.

Silvio Santos era declarado torcedor do Fluminense, mas foi fortemente ligado ao Corinthians no decorrer da vida. A TeleSena, uma das principais empresas do Grupo Silvio Santos, foi patrocinadora do Timão em duas oportunidades. A ligação fez o perfil oficial do Brasileirão nomear o jogo entre as equipes com o nome do apresentador.