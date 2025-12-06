Colunistas do Lance! avaliam grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026

A Fifa sorteou os grupos da Copa do Mundo de 2026, na última sexta-feira (5), em um evento na cidade de Washington, nos Estados Unidos. O Brasil caiu na chave C, com Marrocos, Haiti e Escócia. Diante do cenário, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, analisaram os confrontos da Seleção Brasileira.

Tom Brady vira alvo de piadas após sortear o Brasil na Copa: 'Esqueceu'

De uma forma geral, os três comunicadores consideraram como boas as chances de classificação da Seleção Brasileira na chave inicial. Apesar disso, todos chamaram atenção para a presença do Marrocos na chave.

— O grupo do Brasil é excelente. Nem tão fácil, e nem tão difícil. Escolas diferentes, possibilidade de testar coisas, e adversários que historicamente admiram a Seleção — disse Guffo.

É um grupo ok. Não facílimo, mas muito acessível. Marrocos pode ser a pedra no sapato. Idealmente seria melhor pegar mais adiante para ter uma estreia mais fácil — analisou Eduardo Tironi.

O cenário citado por Tironi irá acontecer no dia 13 de junho, quando o Brasil irá estrear na Copa do Mundo contra o Marrocos. Enquanto ele considerou como ruim estrear contra o adversário mais difícil da chave, Guffo viu como algo que pode ser vantajoso.

— Acho a melhor coisa enfrentar o melhor adversário do grupo logo na estreia. O nervosismo do primeiro jogo é dos dois lados. E mesmo que esse seja o melhor Marrocos de todos os tempos (bom lembrar que foram Campeões do Mundo sub20 este ano), pra eles enfrentar o Brasil também gera ansiedade. E caso a Seleção não faça um bom jogo, é melhor empatar ou perder pro adversário mais difícil do grupo. Pois daí a classificação fica pelos conflitos contra os adversários mais fáceis — disse Guffo.

Já Lúcio de Castro, considerou que o cenário varia a depender de como a Seleção Brasileira irá chegar para o Mundial. Ele aproveitou na analisa para realizar uma crítica a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelo ciclo conturbado até a Copa do Mundo de 2026.

— Acho que o segredo dessa resposta está no ciclo caótico da seleção em razão da desordem da CBF. Se tivesse sido um ciclo mais normal, existiria menos a se especular sobre enfrentar Marrocos de cara. O adversário é sem dúvida o mais difícil, é um time que evoluiu, fez boa copa do mundo em 2022. Tem jogo bom, mas de qualquer forma, uma boa margem de consertar qualquer desastre nos jogos seguintes. Em condições normais, um ciclo normal, tudo seria muito mais razoável, mesmo diante de bom adversário — respondeu Lúcio de Castro.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá