Mundial de Clubes 2025 terá papel estratégico para novela da Globo; entenda

A Globo planeja usar a transmissão do novo Mundial de Clubes da Fifa para impulsionar a audiência da novela das nove, “Vale Tudo”. A emissora deve ter uma campanha de divulgação da trama durante a exibição dos jogos da competição, com foco especial nas partidas de equipes brasileiras. Os capítulos da novela também serão editados com cenas de maior apelo programadas para os dias dos confrontos.

Segundo apuração da "Folha", a estratégia é semelhante à adotada durante a transmissão do show da cantora Lady Gaga no início do mês, quando trechos importantes da novela foram alinhados com o evento. A expectativa é que “Vale Tudo” funcione como um programa de espera antes das partidas, especialmente aquelas com início às 22h, horário de Brasília, considerado ideal para manter a audiência entre a novela e o futebol.

Entre os jogos com times do Brasil já confirmados na fase de grupos estão: Flamengo x Esperánce (Tunísia), em 16 de junho; PSG (França) x Botafogo, no dia 19; e Inter Miami (Estados Unidos) x Palmeiras, no dia 23. Também no dia 23, o Flamengo pode enfrentar o LAFC (Estados Unidos) ou o América (México), caso avance na competição. A emissora quer concentrar a exibição na TV aberta em jogos nesse horário, por melhor adaptação à grade noturna.

Mundial de Clubes 2025

A Globo tem se referido ao torneio como "Copa do Mundo de clubes", conforme pedido da Fifa. No SporTV, canal esportivo do grupo, todos os 63 jogos do torneio serão transmitidos na TV por assinatura. A prioridade na TV aberta será para as partidas com clubes brasileiros e os confrontos considerados clássicos internacionais.