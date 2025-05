Neymar joga? Santos enfrenta o CRB em partida decisiva pela Copa do Brasil

O Santos visita o CRB nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O duelo marca o retorno de Neymar aos gramados, após sofrer a segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda — desta vez, no músculo semimembranoso.

O craque não deve começar entre os titulares e tem chances de entrar em campo apenas se o Peixe tiver dificuldades para se classificar.

O Peixe e o Galo da Praia empataram por 1 a 1 no jogo de ida, na Vila Belmiro. Gabriel Brazão defendeu um pênalti no fim do segundo tempo e evitou a virada do time adversário. Quem vencer no tempo normal de jogo, avança para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Após o apito final, houve confronto entre a torcida organizada e a Polícia Militar, incluindo até uma tentativa de invasão da sala de imprensa. O clube já enfrentava uma crise, ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão e passando por uma recente troca na comissão técnica.

Neymar treina no CT Rei Pelé antes de viagem para Alagoas; Santos enfrenta o CRB nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chega o Santos?

O Santos chega pressionado por uma vitória fora de casa. Até agora, conquistou apenas uma na temporada, contra a Inter de Limeira, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista.

O Peixe ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda não esboçou uma reação na tabela. Venceu apenas uma partida, diante do Atlético-MG, em nove rodadas.

Durante a semana, Neymar treinou parcialmente com o elenco e foi relacionado pela primeira vez após mais de um mês. No entanto, deve começar no banco de reservas. Caso entre em campo, não deverá atuar por mais de 30 minutos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Cléber Xavier teve uma baixa de última hora: o lateral-direito Aderlan, que sentiu dores na coxa direita durante o treino. Escobar está fora por suspensão, e Soteldo, com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, também é desfalque.

Por outro lado, Guilherme retorna ao time titular. Ele se recuperou de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida no jogo de ida contra o CRB. Deivid Washington assume a vaga de Tiquinho no ataque santista.