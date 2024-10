O técnico Marquinhos Xavier liderou o Brasil ao primeiro título mundial de futsal desde 2012. Agora, todos querem saber qual será o futuro da sua carreira. Apesar de ter sido especulado em clubes por outros veículos de imprensa, o treinador afirmou que não tem planos definidos. O comandante brasileiro não descarta a permanência na Seleção, mas só decidirá o rumo profissional após conversar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assista ao trecho acima.

– Eu preciso ter uma conversa com a Confederação, porque cronologicamente meu trabalho acabou, o ciclo se encerra na grande competição. Eu preciso saber as intenções da Confederação, demonstrar as minhas, algumas já estão bem claras - disse Marquinhos.

– Eu não tenho feito muitos planos para o futuro, eu não sei se teria condições de voltar para um clube, se conseguiria associar clube e Seleção. Talvez saiba no final de outubro, novembro, quando devo me reunir com a CBF. Depois, vou definir meu futuro. Mas estou muito tranquilo, a minha pressão em 2024 era entregar o melhor Mundial possível - completou.

Marquinhos Xavier celebra título mundial com jogadores (Foto: Leto Ribas / CBF)

Uma coisa é fato: o campeão mundial não vai largar o futsal. Por outro lado, Xavier até cogita uma pausa antes de voltar ao ritmo frenético do esporte.

– Ainda pretendo continuar, não acho que chegou o momento de estacionar. Talvez eu pare nos boxes um pouco, descanse, coloque um combustível para rodar mais algumas voltas dessa vida - afirmou o treinador de 50 anos.

Marquinhos Xavier é doutor em Educação Física e trabalha como técnico de futsal desde 2005. Antes de chegar à Seleção Brasileira em 2017, passou por Palmas, Marcianise, Toledo, Horizontina, Copagril e Carlos Barbosa.