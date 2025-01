Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, Romário completa 59 anos nesta quarta-feira. Além dos belos dribles e gols, o Baixinho também ficou conhecido pelas frases icônicas que soltava fora de campo.

continua após a publicidade

➡️Botafogo ou Flamengo? Romário aposta no melhor clube do Rio para 2025

O Lance! relembra aqui 15 falas inesquecíveis do ídolo vascaíno, que segue sendo uma das principais personalidades do futebol mesmo após pendurar as chuteiras.

Veja as 15 frases icônicas do Baixinho que marcaram sua carreira

1) "A corte agora está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo"

Em 2000, após marcar quatro gols no Olaria e assumir a ponta do Carioca, o Baixinho resolveu alfinetar Edmundo, que disse que Romário era o "príncipe" do rei "Eurico".

continua após a publicidade

2) "Pelé calado é um poeta"

Romário respondeu Pelé, em 2005, quando o Rei declarou que ele deveria encerrar a sua carreira.

3) "A torcida do Vasco pode comprar lencinhos. No próximo clássico, eles vão chorar"

Ao ser apresentado no Flamengo, em 1995, Romário fez a declaração contra seu ex-time, o Vasco da Gama. Mesmo após defender o Rubro-Negro, o atacante continuou como ídolo vascaíno.

4) "Estou muito visado. Todo dia tem uma mulher dizendo que teve caso comigo ou que está grávida

Em evidência, Romário deu essa declaração bastante polêmica sobre o assédio feminino que estava sofrendo em 1995.

5) "O cara entrou no ônibus agora. Não está nem em pé e já quer sentar na janela"

Romário criticou o técnico Alexandre Gama, do Fluminense, que o tinha barrado do time, em 2004.

6) "Só vejo o Pelé na minha frente"

Em 1998, Romário deferiu críticas a Zico ao comentar quais seriam os maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

7) "Sou da rua, não vou levar soco e ir para casa. Como não tenho sangue de barata, parti para cima dele"

Romário deu a seguinte declaração após brigar com Cafezinho, que defendia o Madureira em 1997, na época do Flamengo. A confusão aconteceu quando o jogo já estava chegando ao fim, e Romário marcou seu centésimo gol pelo Flamengo.

continua após a publicidade

8) "Tem muita gente que vai ficar feliz com a minha saída. Infelizmente, a comissão técnica não acreditou na minha palavra"

Declaro Romário após ficar fora da lista de convocados para a Copa da França de 1998. O atacante havia sofrido uma lesão muscular na panturrilha, e a comissão brasileira liderada pelo técnico Zagallo optou por cortar o 'Baixinho'.

9) "Estou com 72 quilos, sim, e daí? O elefante é gordo, mas quando tem incêndio na floresta ninguém ganha dele na corrida"

Romário deu a seguinte declaração para rebater as críticas que estava sofrendo por estar 'acima do peso', em 1998.

10) "Quem tem filho grande é elefante"

Ao expulsar familiares que moravam de graça em um de seus apartamentos.

11) "Técnico bom é aquele que não atrapalha"

O Baixinho deu a seguinte opinião sobre os técnicos de futebol durante entrevista ao "Sportv", em 2006.

12) "Os caras jogam p* nenhuma, futebol feito do c*"

Romário detonou o nível dos jogadores do Brasileirão durante bate-papo com Neymar, que também disse não assistir ao campeonato, aumentando as frases icônicas do Baixinho mesmo após o fim da carreira.

13) "Não sei se o Felipão sabe, mas na seleção eu tenho 80 gols. Só isso que tenho que responder a ele. Só perco para Pelé"

Atacante respondeu à fala de Felipão, que disse que na Seleção não tem estrela e que Romário só faz muitos gols no Vasco porque o time jogava para ele.

14) "Quebrei três dentes e levei 50 pontos. Mas quando acordei já estava sem nenhuma marca. Vocês esperavam que eu fosse chegar aqui com a cara toda ralada? Sou do Jacaré, sou bom de esquiva"

Romário falando sobre a confusão que se envolveu no Cabofolia de 2003, micareta realizada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

15) "Você acha que eu vou aturar outro Romário? Como é que vou aturar um mala igual a mim?"

Em 2003, o Baixinho não demonstrava interesse em ser técnico após pendurar as chuteiras.