O atacante Romário contou bastidores da campanha do tetracampeonato mundial do Brasil, em 1994, nos Estados Unidos. Um dos assuntos abordados pelo ex-jogador foi a relação com o volante Dunga, capitão da equipe e parceiro de quarto do 'Baixinho' durante o período do torneio.

Romário revelou ao podcast "Charla Podcast", na última terça-feira (14), que Dunga tentou o controlar durante a Copa. O volante tentava ficar acordado para impedir as "farras" do companheiro na noite, porém o atacante esperava ele dormir para poder sair do quarto.

- Enquanto Dunga estava acordado, ele me controlava, mas ele dormia muito. O bom é que ele dormia cedo também. Eu esperava ele dormir para meter o pé. Fiz muito sexo naquela Copa. Ele dormindo e eu marcando gol - contou o ex-jogador.

A abertura da entrada de familiares ou pessoas de fora na concentração de equipes na atualidade é proibido pela maioria das delegações. Romário falou sobre a atual medida e ainda comentou como se sentia após as relações antes das partidas.

- Não posso falar pelos outros jogadores, mas para mim nunca me fez mal. Pelo contrário. Sempre fui muito solto, para mim sempre foi bom. Para alguns jogadores, a reação do dia seguinte pode não ser boa, mas para mim nunca foi um problema - concluiu.

Copa de 1994

Com gols dentro e fora de campo, Romário foi destaque do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994, nos Estados Unidos. Ele foi artilheiro da equipe brasileira na competição se classificando como herói da campanha. O destaque no torneio também gerou ao 'Baixinho' o prêmio de melhor jogador do mundo daquele ano pela Fifa.